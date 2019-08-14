الرئاسة الإيرانية: عملية الإفراج عن ناقلة النفط "غريس-1" تسير بإيجابية

لفت مدير مكتب الرئيس الإيراني ​محمود واعظي​ الى إن "عملية الإفراج عن ناقلة ​النفط​ الإيراني "غريس1" المحتجزة في ​جبل طارق​ تسير بإيجابية". يأتي ذلك بعد أن نفت سلطات جبل طارق، التابعة ل​بريطانيا​، المعلومات الإيرانية التي تحدثت عن إفراج قريب عن ناقلة النفط الإيراني التي احتجزتها مطلع تموز الماضي.

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