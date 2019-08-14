قرقاش: لقاء خامنئي مع ممثل الحوثيين دليل يثبت أنهم يعملون كوكلاء لإيران

اعتبر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الإماراتي ​أنور قرقاش​، أن "اللقاء الذي جمع قيادات من ​الحوثيين​ بالمرشد الأعلى في ​إيران​ ​علي خامنئي​، دليل يثبت أن الحوثيين يعملون كوكلاء لإيران"، مشيراً إلى انه "لطالما بحثنا عن تسمية مناسبة للعلاقات بين الحوثيين وإيران، وهو ما أصبح أكثر وضوحا بعد لقاء قيادتهم مع آية الله خامنئي وبياناتهم أظهرت بوضوح ولاءهم لإيران كوكلاء، وهذا هو المصطلح الصحيح لعلاقاتهم".

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