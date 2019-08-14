باكستان تتوعد بالرد على أي عدوان هندي في كشمير

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مظفر اباد: توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الاربعاء بالرد على أي عدوان هندي في القسم الباكستاني من كشمير، متعهدا بأن الوقت حان لتلقين نيودلهي درسا. وقال خان في خطاب متلفز من مظفر اباد عاصمة القسم الباكستاني من كشمير إنّ "الجيش الباكستاني لديه معلومات أنهم (الهند) يخططون للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهم جاهزون وسيقومون برد قوي". مضيفا "قررنا انه إذا ارتكبت الهند أي انتهاك فسنقاتل حتى النهاية".

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