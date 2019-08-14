اخبار العالم

شاهد: حشود عسكرية صينية قرب هونغ كونغ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أظهرت صور تم التقاطها عبر قمر صناعي حشدا عسكريا صينيا في مدينة شنجن بالقرب من حدود هونغ كونغ .

وتظهر الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز، تواجد العشرات من المركبات العسكرية المدرعة داخل ملعب شين جن باي الرياضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر خلال الليل إن الحكومة الصينية تنقل قواتها إلى الحدود مع هونغ كونغ وحث على الهدوء.

وجاء في تغريدته "الاستخبارات الأميركية أعلمتنا (الإدارة الأميركية) أن الحكومة الصينية تحرك الجيش الصيني نحو الحدود مع هونغ كونغ. على الجميع أن يلتزم الهدوء"

ومع ذلك ، فإن وسائل الإعلام الحكومية الصينية لم تصل إلى حد الدعوة للعمل العسكري للتعامل مع الاحتجاجات.

وذكرت صحيفة غلوبال تايمز، الاثنين، أن قوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية تتواجد في مدينة شنجن جنوب شرق البلاد ، ما أثار تكهنات بتدخل صيني محتمل في هونغ كونغ.

انقر للتوسيع

إعادة تشغيل الفيديو

التالي

  • فيديو لشرطي روسي يلكم متظاهرة في بطنها أثناء اعتقالها يشعل غضب الروس

    فيديو لشرطي روسي يلكم متظاهرة في بطنها أثناء اعتقالها يشعل غضب الروس

    روسيا

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia
  • حلب .. المدينة التي تشهد على انتصارات الأسد .. وعجزه

    حلب .. المدينة التي تشهد على انتصارات الأسد .. وعجزه

    سوريا

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia
  • فوضى بمطار هونغ كونغ لليوم الثاني على التوالي والسلطات تعلق إجراءات تسجيل المسافرين

    فوضى بمطار هونغ كونغ لليوم الثاني على التوالي والسلطات تعلق إجراءات تسجيل المسافرين

    آسيا

    شعار Euronews Arabia Euronews Arabia

1

إلغاء

الإعدادات

Advertisements

إيقاف

HD

HQ

SD

LO

شاهد: حشود عسكرية صينية قرب هونغ كونغ

Euronews Arabia

مشاركة

مشاركة

تغريدة

مشاركة

بريد إلكتروني

التالي في المشاهدة

التالي

وظهرت دعوات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الصين تطالب بكين بالتدخل في هونغ كونغ بينما حث أخرون على الهدوء.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزمة سياسية منذ اعادتها الى الصين عام 1997

وبدأت في مطلع حزيران يونيو تظاهرات رافضة لمشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين الى الصين ثم تحولت الى احتجاجات مطالبة بمزيد من الحريات ومنددة بتدخل بكين.للمزيد على يورنيوز: بعد فرساتشي وجيفنشي وآخرين.. شواروفسكي تعتذر للصين بسبب هونغ كونغ فوضى بمطار هونغ كونغ لليوم الثاني على التوالي والسلطات تعلق إجراءات تسجيل المسافرين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: حشود عسكرية صينية قرب هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا