شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب الحرية: أجهزة الدولة حريصة على دعم الشباب اقتصاديا وتثقيفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف أمين مساعد الشباب بحزب الحرية، في تصريحات له، أن القيادة السياسية لديها إيمان كامل بأهمية دور الشباب في عملية البناء السياسي في مجتمع كان يعاني من الفراغ السياسي بعد ثورتين.

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وأوضح، أن مؤتمرات الشباب أصبحت تنعقد بشكل دوري لتكون منصة للحوار بين الشباب والقيادة السياسية وتعبيراً عن رؤي وقدرات الشباب أمام المجتمع بأكمله.

وتابع أن الرئيس السيسي يدعم عملية البناء المعرفي، ويعي عناصر الأمن القومي ولذلك جعل مؤتمرات الشباب مشروعاً قومياً و أطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.