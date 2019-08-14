الأوقاف: قوافل دعوية للعلمين والساحل الشمالي طوال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
قررت وزارة الأوقاف تسيير قافلة دعوية من شباب الأئمة المتميزين إلى مدينة العلمين طوال فترة الصيف، مع تكثيف الدعوة بالمنطقة على مدار العام، إضافة إلى جميع القوافل التي يتم تسييرها على مستوى الجمهورية لا سيما المناطق الحدودية والنائية .
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي نظرا للإٌقبال الكبير الذي تشهده مدينة العلمين ومنطقة الساحل الشمالي.
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