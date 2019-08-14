بدء حملات التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بدء حملات التوعية الصحية لفتيات وسيدات محافظة الأقصر، استعداداً لاستكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحملات 100مليون صحة.

وجرى توجيه الحملات هذه المرة لصالح المرأة، حيث مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لجميع الفتيات والسيدات من سن 18 سنة وما فوق، تحت شعار "الست المصرية هي صحة مصر".

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وأضاف عبدالجواد، أنه من المقرر أن تبدأ فعاليات المبادرة في محافظة الأقصر من 1 سبتمبر 2019 وحتى 31 أكتوبر 2019، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً بالوحدات والمستشفيات المقررة للخدمة فى جميع أنحاء المحافظة، وسيتم علاج الحالات بمراكز علاج الأورام.

تابع كما تتضمن الحملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والسمنة وأيضاً التوجيه بالعلاج اللازم.

وعمل فريق من إدارة الإعلام والتربية السكانية بصحة الأقصر، على نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، من داخل قسم النساء بمستشفى الأقصر العام والعيادات المختصة بالمستشفى.