تنفيذ مشروعات رصف وأخرى خدمية بالوادي الجديد بتكلفة 70 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد – محمد الباريسي:

أعلن فرع الهيئة العامة للطرق والنقل بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتنفيذ مشروع توسعة وتقوية طريق باريس – درب الأربعين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه، حيث يبدأ التنفيذ من نقطة الكيلو 55 ومنطقة الكيلو 75 من طريق باريس – درب الأربعين بإجمالى أطوال حوالي 20 كيلو متر.

وفى سياق متصل، أعلنت مديرية الإسكان بالمحافظة عن استكمال تنفيذ أعمال إنشاء إداراتي المرور والحماية المدنية بالداخلة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 10 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة المديرية لاستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية على مستوى مراكز المحافظة للعام المالي الجاري.