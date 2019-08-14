لجنة الهدنة الروسية التركية ترصد 79 انتهاكًا في سوريا

رصدت لجنة الهدنة الروسية التركية، نحو 79 انتهاكًا في محافظات سوريا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولم ينفذ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا أية عمليات إنسانية، كما لم يتم التوقيع على اتفاقيات حول انتقال أي منطقة سكنية تحت سيطرة

الحكومة السورية الشرعية، وبذلك لا يزال إجمالي عدد المراكز السكنية المنضمة إلى نظام المصالحة 2582 مركزا.

وقالت اللجنة الروسية التركية، إن الجانب الروسي رصد 32 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية هناك خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حين

رصد الجانب التركي 47 انتهاكا.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي رصد 14 انتهاكا في حلب، واثنين في إدلب، و15 في اللاذقية، وآخر في حماة، في حين رصد الجانب التركي 47 انتهاكا منها 6 في محافظة اللاذقية، و18 في إدلب، و23 في حماة.

وأكدت اللجنة توقف عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبول تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية عند 234 فصيلا.