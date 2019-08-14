رئيس حزب القوات اللبنانية يحذر من الزج بالبلاد في صراعات المنطقة

دعا سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس الجمهورية ميشال عون، لضرورة التنبيه على القوى السياسية، بعدم الزج بلبنان في صراعات منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما تبنى حزب الله، مواقف متشددة، تدعو للتصعيد ضد الإدارة الأمريكية، في حالة ما إذا تعرضت إيران لحرب مع أمريكا.

وكان الأمين لحزب الله حسن نصر الله، قد سبق وأطلق مواقف متشددة إزاء حالة التصعيد الأمريكي – الإيراني في المنطقة، قائلا" إن حزب الله لن يقف موقف المتفرج إذا ما تعرضت إيران لحرب أمريكية".

واستنكرت القوى السياسية الليبانية، هذا الموقف الذي قد يتسبب في الزج بلبنان ضمن صراعات المنطقة، بعد تلويحه بتنفيذ تحركات مساندة لإيران

حال تعرضها لضربة عسكرية.

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وقال "جعجع"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن المقدرات اللبنانية كافية للنهوض بالدولة وأن وضع لبنان "غير ميؤوس منه"، مشيرا إلى وجود مشكلة في طريقة الإدارة والتعامل مع الشأن العام، وهو ما يجعل الوضع اللبناني في حالة تدهور مستمر، مشددًا على ضرورة البدء في تطبيق الخطوات الإصلاحية التي جرى الحديث عنها من قبل مسئولي الدولة، وفي مقدمتها إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية وضبط أوضاع المعابر الشرعية، والإسراع في تنفيذ خطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء، وغيرها من الأمور المتعلقة بضبط

الإنفاق العام وإصلاح نظم العمل في مؤسسات الدولة.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد على 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.

وتسود حالة من القلق والتوتر المناخ العام في لبنان من أن يتضمن التقرير الصادر عن تصدر وكالة ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من كبريات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية - في 23 أغسطس الجاري، بشأن لبنان، تخفيض التصنيف الائتماني للبنان في ظل التدهور المالي والاقتصادي الشديد.