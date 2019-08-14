التطرف اليميني والجماعات الإرهابية يهدد أمن النمسا

اعتبر تقرير أمني نمساوي، أن أكبر تهديد للأمن في البلاد هو نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشيرًا إلى أن ما يسمى بـ"المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، الذين يعودون إلى النمسا يمثلون خطرا يصعب تقدير حجمه نتيجة تدريبهم العسكري وتجربتهم القتالية الشرسة.

وذكر التقرير - الذي صدر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية في

العاصمة النمساوية فيينا- أن الإرهابيين الأجانب هم عادة ما يحافظون على اتصالات قوية مع المنظمات الإرهابية العاملة في مناطق الحرب ومع شبكات الإرهاب في بلدان أخرى.

وأشار إلى أنه في نهاية العام الماضي 2018 سافر 320 شخصا من النمسا

إلى مناطق الحرب في سوريا والعراق من أجل القتال أو النساء من أجل خدمة المقاتلين، فيما تم منع 62 منهم من العودة، بينما عاد 93 وقُتل 58 شخصا، وبقى نحو 107 أشخاص من المقاتلين الإرهابيين الأجانب في مناطق الصراع.

وأوضح التقرير أنه تم رصد انخفاض في معدل الجريمة ذات الدوافع اليسارية المتطرفة في العام الماضي 2018، بينما شهدت جرائم التطرف اليميني نشاطا نسبيا.