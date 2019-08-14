اليابان تحذر رعايا من زيارة كوريا الجنوبية

حذرت اليابان رعايا من زيارة كوريا الجنوبية، قبل احتفالات الذكرى السنوية الـ74، لتحريرها، خصوصًا بعد زيادة توتر العلاقات بين البلدين، بشأن القضايا التجارية والتاريخية.

تصاعدت التوترات بين البلدين، حيث أعلنت كوريا الجنوبية أمس نيتها لشطب اليابان من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم "القائمة البيضاء للمستوردين"، بعدما وافق مجلس الوزراء الياباني في 2 أغسطس الجاري على مشروع قانون لحذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء الموثوق فيهم، وهي القائمة التي كانت تمنح سيول

امتيازات ومعاملة تفضيلية للتصدير.

تحيي كوريا الجنوبية ذكرى قضية "نساء المتعة"، أو النساء اللآتي كان يجبرهم الجنود اليابانيون على العمل في بيوت الدعارة خلال فترة الحرب العالمية الثانية، حيث يوافق غد الخميس الذكرى السنوية الـ74 ليوم التحرير من الحكم الاستعماري الياباني، الذي استمر من 1910 إلى 1945، الأمر الذي تسبب في تخوفات لدى الإدارة اليابانية في هذا الشأن؟

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نصحت الخارجية اليابانية مواطنيها في كوريا الجنوبية بالحرص وتجنب المناطق التي من المتوقع أن تُنظم فيها الاحتجاجات والتجمعات المرتبطة باليابان يومي الأربعاء والخميس.

تدهورت العلاقات بين البلدين منذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي والتي أمرت بموجبها الشركات اليابانية بدفع تعويضات للكوريين الجنوبيين عن العمل القسري الذي أجبروا الضحايا عليه في زمن الحرب.

ردت اليابان على كوريا الجنوبية بعدما تحدثت "سول" عن خطط لإلغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو حيث قال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو إن سول لم تقدم تفسيرًا حول أحدث خطوة اتخذتها في النزاع التجاري المتصاعد بين البلدين.