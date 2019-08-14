الكويت تنفي عبور طائرة إسرائيلية لأجوائها

نفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عبور طائرة تابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية قادمة من تايلاند عبر الأجواء الكويتية.

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، أن الصور التي يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي "غير صحيحة"، موضحة أن مسار الرحلات للطيران الإسرائيلي ينطلق من مطارات دولة الاحتلال عبر البحر الأحمر،

وصولًا إلى أقصى جنوبه، ومن ثم الالتفاف باتجاه الهند والدول الآسيوية مثل تايلاند وغيرها.

بيَنت أن أبراج المراقبة الكويتية تعمل على مدار الساعة في تتبع الرحلات القادمة إلى الكويت والمغادرة منها، التي تمر عبر أجوائها، حيث يجري تسجيل المرور فوق الأجواء مسبقًا من خلال طلبات

تقدمها شركات الطيران في مكان الإقلاع، وبالتالي لا يمكن أن يجري قبول الطلب سواء من مطار دولة الاحتلال أو أي مطار آخر نظرًا لأن البرقية التي ترسل تحمل اسم شركة الطيران ونوع الرحلة وغيرهما من التفاصيل الأخرى.

أشارت الإدارة إلى أن نظام التتبع، يظهر قيام الطيران الإسرائيلي بالمرور في رحلاته إلى جنوب آسيا، بدول أفريقية عدة جنوب البحر الأحمر، وهي أرتيريا، وجيبوتي، والصومال، ويحلق كذلك فوق منطقة ميانمار دخولًا إلى تايلاند.