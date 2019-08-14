الكرملين يدعو إلى اعتماد معلومات الجهات الرسمية بشأن انفجار روسيا النووي

دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى وسائل الإعلام المحلية والعالمية إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية الروسية، بشأن الانفجار النووي في روسيا، الذي وقع خلال اختبار نظام دفع صاروخي جديد في ميدان للتجارب شمال البلاد .

قال "بيسكوف"، إن ليس لديه ما يضيفه على تقرير المنظمة التي أجرت الاختبارات، والتي قدمت في تقريرها معلومات بشأن الحادث الذي وقع أثناء الاختبارات وأسبابه.

جاء ذلك، ردًا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يؤكد من خلالها وقوع الحادث، وأن الولايات المتحدة

استفادت في العقود الماضية من التجارب الصاروخية الفاشلة .

وكانت الحكومة الروسية قد أقرت بالطبيعة النووية للانفجار الذي هز شمال روسيا يوم الماضي، والذي أثار مخاوف واسعة من كارثة تشرنوبل جديدة، معلنة زيادة مستويات الإشعاع فى المدينة من 4 إلى 16 مرة بعد الانفجار الذي وقع أثناء القيام بتجربة محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل .