رئيسة وزراء نيوزيلندا تحتج على رسالة لمنفذ "مجزرة المسجدين"

دانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن النيوزيلاندية، السماح لمنفذ مجزرة المسجدين بإرسال رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية.

وقالت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، إن المسلح المتهم بقتل 51 شخصاً في نيوزيلندا أرسل رسالة بخط اليد من سجنه يعبر فيها عن آرائه السياسية والاجتماعية.

ورداً على هذه الرسالة، قالت جاسيندا أرديرن إنه لم يكن ينبغي السماح بهذا قط، مضيفة "من الواضح أن هذا المتهم لديه هدف محدد تماماً في ذهنه فيما يتعلق بنشر آرائه، لذا كان ينبغي أن نكون مستعدين لذلك".

وأضافت أرديرن "أعتقد أن كل نيوزيلندي كان يتوقع ألا يتمكن هذا الشخص من نشر رسالة كراهية من وراء القضبان".

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ونشرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" صورة للرسالة المؤلفة من ست صفحات المرسلة من برينتون تارانت المتهم بإطلاق النار في مسجدين، أرسلت من سجن أوكلاند ونشرت على موقع "4 تشان" الإلكتروني للصور المثير للجدل.

وذُكر أنها رد على رسالة وصلته من شخص يدعى آلان يقال إنه يعيش في روسيا.

ويُسمح للسجناء بإرسال وتلقي رسائل ويمكن للمسؤولين بالسجن حجبها في ظروف معينة فقط.

وقالت إدارة الإصلاحيات في نيوزيلندا في بيان نقلته الصحيفة "أدخلنا تعديلات على إدارة بريد هذا السجين لضمان أن تكون إجراءاتنا القوية فعالة".