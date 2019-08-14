الجيش السوري يتقدم باتجاه مدينة خان شيخون الاستراتيجية

يتقدم الجيش السوري، اليوم الأربعاء، باتجاه مدينة خان شيخون، كبرى بلدات ريف إدلب الجنوبي في شمال غرب سوريا، حيث يخوض معارك عنيفة ضد الفصائل الإرهابية.

وتكثّفت المعارك، منذ نحو أسبوع في ريف إدلب الجنوبي، بعدما اقتصرت غالبية الاشتباكات منذ انطلاقها في نهاية أبريل الماضي على ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب.

وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن "قوات النظام باتت على بعد أربعة كيلومترات من مدينة خان شيخون من جهة الغرب، بعد سيطرتها على خمس قرى صغيرة"، موضحاً أنه "لم تعد تفصلها عن المدينة إلا أراض زراعية".

ومن جهة الشرق، تدور معارك عنيفة، اليوم الأربعاء، بين قوات النظام ومقاتلي هيئة تحرير الشام الإرهابية وبعض الفصائل، حيث تحاول قوات النظام السيطرة على تلة استراتيجية تقع على بعد نحو ستة كيلومترات من خان شيخون.

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وقال عبد الرحمن إن المدينة "أصبحت عملياً بين فكي كماشة من جهتي الشرق والغرب".

ويمّر في المدينة طريق استراتيجي سريع، ترغب دمشق باستكمال سيطرتها على جزء منه يمر عبر إدلب ويشكل شرياناً حيوياً يربط بين أبرز المدن تحت سيطرة قواتها.

وأفاد مراسلون صحفيون في عين المكان عن حركة نزوح واسعة تشهدها مناطق الاشتباكات وتلك القريبة منها الأربعاء.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش تواصل عملياتها ضد إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي". ونقلت عن مصدر عسكري سيطرة الجيش على عدد من القرى في المنطقة.

ومنذ تجدد المعارك في إدلب ومحطيها، شهدت خان شيخون اشتباكات دفعت غالبية سكانها إلى الفرار، حتى باتت شبه خالية.