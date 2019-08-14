السودان.. الأمطار والفيضانات تودي بحياة 7 أشخاص وتشرّد الآلاف

تسببت الأمطار الغزيرة في السودان بسيول وفيضانات أدت الى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص في مناطق مختلفة في السودان، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وقالت الوكالة "لقي سبعة مدنيين حتفهم وجُرح اثنان وتأثرت 10 قرى بالأمطار والفيضانات في ولاية الجزيرة".
وأدى الهطول المستمر للأمطار منذ أيام إلى تضرر مئات المنازل في العاصمة الخرطوم وانهيار بعضها.
وقتل ستة أشخاص على الأقل في الأسبوع الماضي، في الجزيرة والمنطقة الغربية من دارفور حيث تأثر الآلاف من السكان بالفيضانات.
وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وجه الاثنين، بإنزال عدد من القوات الأمنية والعسكرية في شوارع الخرطوم لمواجهة آثار السيول والأمطار التي هطلت على عدة مناطق، مُخلفة أضراراً تراوحت في حدتها من منطقة إلى أخرى.
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وتشهد معظم ولايات السودان أمطاراً وسيولاً غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، وقطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم والأُبَيِّض التي تقع في وسط ولاية شمال كردفان في السودان.
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