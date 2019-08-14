الهند ستخفف حظر التجوال في كشمير بعد عيد الاستقلال

أعلن حاكم ولاية جامو كشمير أن حظر التجوال المفروض على القسم الهندي من كشمير سيخفف بعد عيد الاستقلال، غداً الخميس لكن خطوط الهاتف والإنترنت ستبقى مقطوعة كما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء.

وقال الحاكم ساتيا بال مالك في مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الأربعاء "لا نريد أن نقدم للعدو وسائل الاتصالات هذه قبل أن تهدأ الأمور".

وأضاف "بحلول أسبوع أو عشرة أيام سيكون كل شيء على ما يرام وسنفتح تدريجياً خطوط الاتصالات".

وتخضع كشمير ذات الغالبية المسلمة والتي تطالب بها باكستان أيضاً، منذ 4 أغسطس لاغلاق كامل مع قطع الاتصالات وفرض قيود شديدة على حركة السير من قبل السلطات الهندية بعد إعلانها إلغاء الحكم الذاتي الممنوح للقسم الهندي من كشمير.

وخوفاً من تظاهرات حاشدة، نشرت الهند أيضاً عشرات الآف من الجنود لمراقبة تطبيق القرار المفاجىء الذي اتخذه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأعلن ناطق باسم وزارة الداخلية الهندية، أمس الثلاثاء، على تويتر أن القيود "يجري تخفيفها بشكل تدريجي" في ولاية جامو كشمير.

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وبحسب سكان المنطقة فإن هذا الاغلاق لم يمنع حوالي ثمانية آلاف شخص من التظاهر بعد صلاة الجمعة الماضي، حيث قامت قوات الأمن بتفريقهم بالقوة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

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وخففت السلطات القيود مؤقتاً لإفساح المجال أمام السكان للقيام بمشترياتهم مع حلول عيد الأضحى. لكن قيوداً مشددة فرضت مجدداً بعد تظاهرات ضمت مئات الأشخاص بحسب بعض السكان.

وأوقع التمرد الانفصالي عشرات الآلاف من القتلى معظمهم من المدنيين في هذه المنطقة منذ 1989. وتطالب مختلف المجموعات المتمردة إما بالاستقلال أو الالتحاق بباكستان.

وسيزور رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأربعاء كشمير الباكستانية حيث يلقي خطاباً أمام المجلس التشريعي.