كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسهم الأسيوية تشجع تأخير ترامب لبعض التعريفات الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت الأسهم الآسيوية إلى ارتفاع الأسهم العالمية اليوم الأربعاء، بعد أن أرجأت واشنطن التعريفات الجمركية على بعض الواردات الصينية وأعطت الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها للأسواق التي تعاني من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لمنطقة اليورو ستوكس بنسبة 0.15 ٪، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.17٪، ومؤشر فاينانشيال تايمز للأوراق المالية البريطاني بنسبة 0.25٪.

كما عوّضت أخبار التعريفة إلى حد كبير مجموعة من البيانات الصينية المخيبة للآمال لشهر يوليو، على الرغم من أن الين الياباني هو الملاذ الآمن، حيث تمتعت برفع وسط الكآبة العميقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت أسهم وول ستريت بين عشية وضحاها حيث تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الموعد النهائي الذي حدده في الأول من سبتمبر الماضي لتعريفات بنسبة 10٪ على الواردات الصينية المتبقية، مما أدى إلى تأخير الرسوم على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من السلع الاستهلاكية على أمل إضعاف تأثيرها على مبيعات العطلات في الولايات المتحدة.

كما أدى الارتفاع في الأسهم الأمريكية إلى رفع مؤشر "MSCI" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8٪.

كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب "SSEC" بنسبة 0.6٪ في حين ارتفع مؤشر هانج سيغ في هونغ كونغ، والذي تأثر بسبب الاضطرابات الناجمة عن الاحتجاجات الكبيرة المناهضة للحكومة، بنسبة 0.5 ٪.

ارتفع مؤشر مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب الكوري الجنوبي بنسبة 0.7٪، وارتفع مؤشر نيكي الياباني 0.25٪.

ومع ذلك، فإن ارتداد اليوم الأربعاء بالكاد أعاد الخسائر الكبيرة للأسهم خلال الأشهر الأخيرة، وظلت معنويات السوق الواسعة هشة بالنظر إلى أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا يزال بعيد المنال.

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كما أن عدم اليقين بشأن المخاطر السياسية مثل الاضطرابات في هونغ كونغ يواصل إبقاء المستثمرين على أهبة الاستعداد.

وأشار كنتا إينو، كبير خبراء السوق في شركة ميتسوبيشي يو إف جي مورجان ستانلي للأوراق المالية، إلى أن تأخر ترامب في التعريفة الجمركية جاء في الوقت الذي توقفت فيه الأسهم الأمريكية.

وقال إينو "يبدو أن هذا حيلة روتينية من قبل الرئيس الأمريكي، الذي يمارس الضغط التجاري على الصين عندما تكون الأسهم جيدة وأن تختار التسوية عندما لا تكون كذلك".

وإن النزاع التعريفي المستمر منذ عام بين أكبر اقتصادات العالم قد عطل بالفعل سلاسل التوريد العالمية وتباطأ النمو الاقتصادي.

كما أظهرت بيانات رسميه اليوم الأربعاء، أن نمو الناتج الصناعي الصيني تباطأ بأكثر من المتوقع إلى 4.8٪ في يوليو عن العام السابق، في أحدث إشارة على تراجع الطلب حيث تصعد الولايات المتحدة من الضغوط التجارية، كانت وتيرة يوليو هي الأبطأ منذ فبراير 2002.

وقال ماساهيرو إشيكاوا، كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول: "لقد قام الرئيس ترامب بتأخير التعريفة، ورغم أن هذا أمر إيجابي بالنسبة للأسهم، إلا أن الأسواق ستظل حذرة من أن التعريفات لا تزال قيد التنفيذ في ديسمبر".

و أضاف "وعلى الرغم من أن التوترات في هونغ كونغ ليست موضوعًا رئيسيًا بالنسبة لجميع الأسواق، فقد تضاعف تأثيرها السلبي حيث حدثت في وقت واحد مع التطورات في الأرجنتين"

كما هزت المخاوف من عودة محتملة لسياسات التدخل، وبالتالي العجز المحتمل عن سداد الديون، الأسواق العالمية هذا الأسبوع بعد أن تلقى الرئيس الأرجنتيني المحافظ موريسيو ماكري انتصارًا من المعارضة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية نهاية الأسبوع.