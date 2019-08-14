كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الإندونيسي سيعلن عن حكومة جديدة لفترة ولاية ثانية قريباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، إنه سيعلن قريبًا عن حكومة ثانية تضم 34 وزيرًا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وقال ويدودو خلال حدث مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام الإندونيسية "سنعلن قريبًا لأن الأسواق والناس كانوا ينتظرون".

ووفقًا للتقارير قال الرئيس، الذي ستبدأ فترة ولايته الرسمية رسميًا في أكتوبر، إن 55٪ من المقاعد في مجلس الوزراء سوف تملأ بالمحترفين وبقية السياسيين.

