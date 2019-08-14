كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة علي حرائق الغابات في جزيرة إيفيا باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقيت الطائرات المياه في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، لإخماد نيران حرائق الغابات في جزيرة إيفيا اليونانية التي أدت إلى إجلاء القرى وحفزت على طلب المساعدة من أماكن أخرى في أوروبا.

وتم الإعلان عن حالة الطوارئ في مناطق الجزيرة كثيفة الغابات شرق أثينا، بعد اندلاع الحريق يوم الثلاثاء الماضي، بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

وكانت إيطاليا ترسل طائرتين بعد نداء للحصول على معدات مكافحة الحرائق المحمولة جوًا من السلطات اليونانية.

وقال المسؤولون إن الظروف تتحسن صباحًا بعد أن أمضى رجال الإطفاء الليل يقاتلون النيران.

وقال كوستاس باكويانيس، الحاكم الإقليمي لوسط اليونان، لمحطة سكاي التلفزيونية: كان هناك جهد كبير (لاحتواء النار)، جهود خارقة.

و أضاف "بدأ إلقاء المياه بواسطة طائرة مجهزة بشكل خاص من أول ضوء".

وقال باكويانيس: "إنه حريق صعب، هذا هو الواقع... لا يوجد خطر على حياة البشر وهذا هو المهم".

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وقال مسؤولو الاطفاء انه تم اجلاء أربع قرى ومئات الاشخاص كاجراء احترازي يوم الثلاثاء.

وقال كريستوس ستيليانيدس، مفوض المساعدات بالاتحاد الأوروبي: "كان الوضع في إيفيا صعبًا جدًا ولا يزال صعبًا".

واستنادا إلى خبرته في حرائق الغابات الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، قال ستيليانيدس إنه معجب بالتنسيق الموضح بين السلطات التي تتعامل مع حالة الطوارئ، ووصف رجال الإطفاء بأنهم "أبطال".

وقال وزير الحماية المدنية ميكاليس كريسوهويديس "لقد تمكنا من حماية الأرواح وإنقاذ ممتلكات الناس".

كما تعتبر اليونان ذات ذكريات مريرة عن حريق مروع وقع في بلدة ماتي الساحلية بالقرب من أثينا في يوليو 2018، مما أسفر عن مقتل 102 شخص في غضون ساعات. واتهمت السلطات آنذاك بسوء التنسيق ورد الفعل البطيء.

وأوقف رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، المحافظ الذي انتخب الشهر الماضي، عطلته في جزيرة كريت للعودة إلى أثينا حيث تم إطلاعه على الوضع.

وتواجه اليونان غالبًا حرائق الغابات خلال أشهر الصيف الجافة، وقد حذرت السلطات من ارتفاع مخاطر الحرائق هذا الأسبوع، يرى المدافعون عن البيئة عددًا متزايدًا من حرائق الغابات في جميع أنحاء العالم كعرض من أعراض تغير المناخ.