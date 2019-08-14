الرئيس الباكستاني يدين تصرفات الهند

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أدان الرئيس الباكستاني، إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، قائلا إن باكستان "لن تترك الشعب الكشميري وحده".

أدلى الرئيس عارف ألفي بتصريحاته اليوم الأربعاء، وهو يرفع علم باكستان في مبنى حكومي في إسلام أباد لبدء الاحتفالات بيوم الاستقلال في البلاد.