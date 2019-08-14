كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الباكستاني يدين تصرفات الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدان الرئيس الباكستاني، إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، قائلا إن باكستان "لن تترك الشعب الكشميري وحده".
أدلى الرئيس عارف ألفي بتصريحاته اليوم الأربعاء، وهو يرفع علم باكستان في مبنى حكومي في إسلام أباد لبدء الاحتفالات بيوم الاستقلال في البلاد.
وقد سافر رئيس الوزراء عمران خان إلى الجزء الباكستاني من كشمير المقسمة للتعبير عن تضامنه مع الكشميريين على الجانب الهندي.
وقد طلبت باكستان من مجلس الأمن الدولى الاجتماع حول هذه القضية.
وأوضح ألفي أنه حزين لرؤيته للفظائع الهندية في كشمير التي تديرها الهند وأن المسلمين لا يريدون الحرب ولكن "إذا فرضت علينا الحرب، فلن نتراجع".
وقد طلبت باكستان من مجلس الأمن الدولى الاجتماع حول هذه القضية.