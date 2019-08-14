الشرطة تعتقل المشتبه به في تفجير مكتب الضرائب بالدنمارك

فيما يتصل بتفجير وقع في الصباح الباكر، وألحق أضرارا بمقر وكالة الضرائب الدنماركية، مما تسبب في إصابة طفيفة لأحد المارة.

يقول رئيس شرطة كوبنهاغن، يورغن بيرغن سكوف، إن الاعتقال تم يوم الثلاثاء من قبل الشرطة السويدية، مضيفا أنه تم الاستيلاء على سيارة يُعتقد أنها لها علاقة بالانفجار.

ولم تربط الشرطة على الفور انفجار وكالة الضرائب في 6 أغسطس بآخر، وقع قبل أربعة أيام، في مركز شرطة قريب، رغم توضيحهم استخدام المتفجرات الصناعية في التفجيرين. لم يصب أحد في انفجار مركز الشرطة.

