كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: دول الخليج يمكنها حماية أمن المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن إيران ودول الخليج الأخرى يمكنها حماية أمن المنطقة وليس هناك حاجة للقوات الأجنبية، وفق ما أفاد به التلفزيون الحكومي، مكررًا رفضًا طويل المدى لمهمة أمنية بحرية أمريكية في المنطقة.

كما أطلقت الولايات المتحدة مهمة أمنية بحرية في الخليج مدعومة من بريطانيا بعد أن استولت إيران على سفينة ترفع علم بريطانيا هناك الشهر الماضي.

