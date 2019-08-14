كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاموند: البرلمان البريطاني لا يمكنه عرقلة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير المالية البريطاني السابق فيليب هاموند اليوم الأربعاء، إنه واثق من أن البرلمان يمكن أن يعرقل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يحاول أشخاص غير منتخبين حول رئيس الوزراء بوريس جونسون فرض مثل هذه النتيجة غير المنظمة.

وقال هاموند إن المطالب بإزالة الدعامات الحدودية الإيرلندية كانت جزءًا من إستراتيجية تحطيم قام بها مستشارون مجهولون حول جونسون وضعوا المملكة المتحدة في مسار "لا مفر منه" نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "إن وضع حد للمفاوضات على درجة عالية للغاية بحيث نتركها حتما دون صفقة سيكون خيانة، لقد طرح مثل هذا الطلب باعتباره "تكتيكًا مدمرًا" من قبل أولئك الذين "يسحبون الأوتار" حول جونسون في داونينج ستريت.

وقال هاموند إن أي محاولة لتجاوز البرلمان ستدفع المملكة المتحدة إلى أزمة دستورية.

وقال "عليه أن يستمع إلى البرلمان والبرلمان يعارض بوضوح الخروج بلا صفقة"، "أنا واثق من أن البرلمان لديه الوسائل للتعبير عن هذا الرأي."