كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاموند: البرلمان البريطاني لا يمكنه عرقلة صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال هاموند إن المطالب بإزالة الدعامات الحدودية الإيرلندية كانت جزءًا من إستراتيجية تحطيم قام بها مستشارون مجهولون حول جونسون وضعوا المملكة المتحدة في مسار "لا مفر منه" نحو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "إن وضع حد للمفاوضات على درجة عالية للغاية بحيث نتركها حتما دون صفقة سيكون خيانة، لقد طرح مثل هذا الطلب باعتباره "تكتيكًا مدمرًا" من قبل أولئك الذين "يسحبون الأوتار" حول جونسون في داونينج ستريت.
وقال هاموند إن أي محاولة لتجاوز البرلمان ستدفع المملكة المتحدة إلى أزمة دستورية.
وقال "عليه أن يستمع إلى البرلمان والبرلمان يعارض بوضوح الخروج بلا صفقة"، "أنا واثق من أن البرلمان لديه الوسائل للتعبير عن هذا الرأي."