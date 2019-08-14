أستراليا تدفع جزر المحيط الهادئ إلى التخلي عن الدعوات لإتخاذ إجراءات مناخية أقوى

تقع جزر المحيط الهادئ المنخفضة في خط المواجهة لتغير المناخ العالمي، وتكافح ارتفاع منسوب مياه البحر والأزمات ذات الصلة، التي أجبرت بعض السكان على الانتقال إلى مناطق مرتفعة.

وصل موريسون في زيارة تستغرق يومين لحضور منتدى جزر المحيط الهادئ (PIF)، حيث بدأ المسؤولون في التفاوض بشأن سياسات.

وقال العديد من الزعماء الإقليميين إنها يجب أن تشمل الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة ونهاية فورية لتعدين الفحم.

وقال أليكس هوك، وزير شؤون المحيط الهادي، إن أستراليا لن توافق على أي بيان من جزر المحيط الهادي الذي يطالب بأهداف مناخية أكثر صرامة وسيوضح موريسون ذلك لقادة المحيط الهادئ.

وأضاف "موقف أستراليا من الفحم هو أنه ليس لدينا بيان يكون فيه توليد الفحم أو التخلص منه الآن اقتراحًا واقعيًا".

وفي عام 2016، وقعت أستراليا اتفاقية باريس التي تلزم الدول الموقعة على السياسات التي تحد من ارتفاع درجات الحرارة بما لا يزيد عن درجتين مئويتين، في حين أن موريسون داعم قوي لصناعة الفحم في البلاد.

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كما وافقت في يونيو أستراليا على منجم فحم جديد في ولاية كوينزلاند بشمال شرق البلاد من قبل شركة "أداني إنتربريسز" الهندية التي من المتوقع أن تنتج ما بين 8 إلى 10 ملايين طن من الفحم الحراري كل عام.

وكان دعم موريسون القوي للمنجم عاملًا رئيسيًا في إعادة انتخاب حكومته المفاجئة في مايو.

وقال للصحفيين "إذا كنت ستصعد، يجب أن تظهر، وستظهر أستراليا".

كما التقى موريسون برئيس وزراء فانواتو شاروت سالواي وجيندا أرديرن، رئيس وزراء نيوزيلندا. ومن المقرر أن يجري محادثات مع رئيس وزراء جزر كوك هنري بونا ورئيس وزراء توفالو إنيلي سوبواجا.

وكان موقف أستراليا من تغير المناخ مصدر توتر مع جيرانها في المحيط الهادئ، حتى في الوقت الذي تحاول فيه بناء نفوذها للتحقق من نهوض الصين في المنطقة.

