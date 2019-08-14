كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون يعتذرون عن تعطل مطار هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر المتظاهرون في هونج كونج للجمهور، بعد أن عطلوا الرحلات لمدة يومين متتاليين في أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

قالوا أيضًا اليوم الأربعاء إنهم يشعرون بالأسف لأن بعض المتظاهرين أصبحوا "يشعرون بالإثارة بسهولة والإفراط في رد الفعل".

في مناسبتين منفصلتين في المطار يوم الثلاثاء، قام المتظاهرون بمحاصرة واحتجاز رجلين من الصين القارية يعتقد أنهم جواسيس. احدهم مراسل لصحيفة جلوبال تايمز، وهي صحيفة صينية تديرها الدولة، ولا تزال هوية الرجل الآخر غير واضحة.

وقد ألغيت أكثر من 300 رحلة يومي الثلاثاء والاثنين خارج مطار هونغ كونغ بعد أن احتشد الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في المبنى الرئيسي. عادت العمليات إلى طبيعتها اليوم الأربعاء.

