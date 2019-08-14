كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبن الأفريقية تدفع 8 ملايين جنية إسترليني إلي هيئة الصحة الوطنية بعد تحقيق المملكة المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات البريطانية اليوم الأربعاء، إن شركة أسبن للصناعات الدوائية القابضة في جنوب إفريقيا قد وافقت على دفع 8 ملايين جنيه إسترليني (9.65 مليون دولار) للخدمات الصحية الوطنية لحل المخاوف المتعلقة بالدفع الزائد للعلاج.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) إن التسوية تتبع تحقيقًا في ترتيبات أسبن مع شركات الأدوية المنافسة في عام 2016، لإبقائها خارج السوق لتوريد أقراص فلودروكورتيزون ملغ 0.1.

وقالت هيئة السوق المالية إن العلاج المعتمد على الوصفات الطبية فقط يدفعه هيئة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، ويتعين على الخدمة الصحية التي تديرها الدولة دفع أسعار أعلى مقابل ذلك بسبب ترتيبات أسبن.

كما يستخدم فلودروكورتيزون بشكل أساسي لعلاج مرض أديسون، حيث تخفق الغدد الكظرية في الجسم في إنتاج هرمونات كافية.

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وقال منظم المنافسة البريطاني إن أسبن قد يضطر أيضًا إلى دفع 2.1 مليون جنيه إضافية في شكل غرامات كجزء من حزمة أوسع، إذا خلص التحقيق إلى أن الشركة انتهكت القانون.

وقالت الجهة المنظمة إنها تبحث أيضًا في شركتين أخريين متورطين في تعاملات مع أسبن.

في بيان منفصل اليوم الأربعاء، قالت أسبن إنها ستتخلص من حقها في الحصول على فلودروكورتيزون في المملكة المتحدة لطرف ثالث مستقل، وستعيد تقديم نسخ من التخزين البارد للعلاج إلى البلاد.

