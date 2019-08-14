عثرت عناصر القوات المسلحة الملكية، أمس الثلاثاء، على سائح سلوفيني جثة هامدة، وسط صحراء محامين الغزلان نواحي إقليم زاكورة، وتحديدا بمنطقة بوكوار التي تبعد عن الحدود المغربية الجزائرية بحوالي 20 كيلومتر.
مصادر متطابقة أكدت أن السائح السلوفيني كان قد حط رحاله بمنطقة محاميد الغزلان منذ يومين، واختار القيام بجولة بمفرده في الصحراء.
ورجحت المصادر نفسها أن يكون السائح السلوفيني قد ظل طريق العودة، ما جعله يمكث لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، إلى أن وافته المنية بسبب العطش.
وأكدت المصادر المذكورة أن السلطات المحلية عملت على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بجماعة “تكنيت”، كما تم فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر في ثاني أيام العيد..العثور على سائح سلوفيني جثة هامدة بصحراء محاميد الغزلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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