رجل أمن يحمل مسنا والابتسامة على محياه.. صورة تصنف الأفضل في موسم الحج الحالي

حازت صورة معبرة التقطتها عدسة المصور سعود العنزي، لرجل أمن مع حاج مسن، على جائزة أفضل صورة لموسم حج الحالي.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الصورة التي تظهر أحد رجال الأمن مبتسما وهو يحمل حاجا مسنا، هي أفضل صورة لموسم الحج الحالي، باعتبارها تسلط الضوء على المشاعر الإنسانية السائدة في الحج، وتفاني رجل الأمن في عمله.

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وحازت صورة أخرى معبرة على المركز الثاني لأفضل صورة، حيث تبين طفلة أثناء تقبيلها للكعبة المشرفة، وهي من توقيع المصور عمر التميمبي.

وفاز أصحاب الصور المميزة بجوائز في حفل حضره مسؤولون من منطقة مكة، علما أن مسابقة أفضل صورة في الحج أضحت تقليدا سنويا.