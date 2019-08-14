كارتيرون يودع لاعب الأهلي المصري المنتقل إلى الجونة _صور

نشر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صورتين له رفقة اسلام محارب لاعب الأهلي المصري، الذي انتقل إلى الجونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن بات خارج حسابات المدرب الأوروغواياني مارتن لاسارتي.

وحاول كارتيرون الرفع من معنويات اسلام محارب الذي أشرف على تدريبه عندما كان الفرنسي مدربا للأهلي، قبل أن ينضم للرجاء مطلع السنة الجارية، إذ أرفق الصورتين بتعليق: “أنت لاعب رائع.. كل التوفيق لك”.

وعاد صاحب 27 عاما إلى الجونة، الذي بدأ معه مسيرته الكروية، قبل أن ينتقل إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015، حيث أمضى معه موسمين، ثم انضم إلى بطل الدوري المصري.