السوبر الأوروبي.. ليفربول يبحث عن التتويج الرابع وتشلسي يسعى إلى الثاني

يحتضن مساء اليوم الأربعاء، ملعب فودافون أرينا بمدينة اسطنبول التركية، نهائي كأس السوبر الأوروبي، الذي سيجمع بين ليفربول وتشلسي الإنجليزيين.

ويبجث ليفربول عن لقبه الرابع في المسابقة، بعدما توج في ثلاث مناسبات سابقة، أعوام 1977، و2001، ثم 2005، وفي حال فوز “الريدز” باللقب فإنه سيلحق بريال مدريد الإسباني في المركز الثاني من حيث عدد مرات الفوز بالسوبر الأوروبي، بفارق تتويج واحد عن برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأكثر ظفرا باللقب.

من جهته يسعى تشلسي إلى الفوز بنهائي اليوم، وهو ما يعني تتويجه بلقبه الثاني في البطولة الأوروبية، إذ يملك “البلوز” لقبا وحيدا فاز به عام 1998.

يذكر أن ليفربول يخوض النهائي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب في النهائي على توتنهام، بينما يخوض تشلسي اللقاء بعد نيله الدوري الأوروبي أمام غريمه آرسنال.