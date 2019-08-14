شكرا لقرائتكم خبر عن ما قانونية قرارات الميسري بحق القيادات الأمنية الجنوبية؟ والان مع التفاصيل

أصدر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، احمد الميسري، سلسلة قرارات إنتقامية ضد قيادات أمنية رفضت المشاركة في المواجهات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن قبل عيد الأضحى بين الوية الحماية الرئاسية وقوات المجلس الإنتقالي .

وشملت القرارات مديرا أمن عدن، أبين، وقائد قوات الأمن الخاصة في محافظات عدن لحج أبين، وهي قرارات يرى عدد من القانونيين أنها غير قانونية وغير دستورية .. مشيرين إلى أن هذه القرارات هي من إختصاص رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية .

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يقول المحامي ناصر سعيد، لـ(اليمن العربي)، قانونياً لا يحق لوزير الداخلية إقالة أو تعيين أي مدير للأمن ولكنه يحق له إيقافه فقد .. مستغرباً قرارات الوزير الميسري التي قضت بعزل مدراء أمن وليس إيقافهم .

وأضاف "لم تشمل إختصاصات وزير الداخلية في اللائحة المنظمة لعمل الوزارة تعيين او عزل أي مدير للأمن" .. لافتاً إلى أن صيغة القرارات التي أصدرها الميسري بحق القيادات الجنوبية تؤكد أنها قرارات إنتقامية .

بدوره الخبير القانوني، ناصر الأميري، قال لـ(اليمن العربي) أن الميسري وجه تهماً للمعزولين توصلهم إلى السجن وليس العزل فقط .. لافتاً إلى أن الثلاثة الذين عزلهم الميسري جرى تعيينهم بقرار صادر عن رئيس الجمهورية ولا يحق عزلهم إلا بقرار من رئيس الجمهورية .