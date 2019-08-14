شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة خليفة الإنسانية تنقل 3 حالات من سقطرى لعلاجهم بالإمارات والان مع التفاصيل

نقلت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية أمس الثلاثاء، 3 حالات حرجة من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى لتلقي العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بواسطة طائرة إخلاء مجهزة بطاقم طبي متخصص.

وتضمنت العملية نقل حالتين تعرضتا لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وكذلك طفلة أصيبت بلدغة عقرب دخلت على إثرها في حالة غيبوبة.

وعبر أهالي المرضى عن شكرهم وتقديرهم الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بمؤسسة خليفة الإنسانية، ومندوبها العام خلفان المزروعي الذي حرص على سرعة إسعاف أبنائهم بشكل عاجل.

وشكل دعم مؤسسة خليفة الإنسانية وجهودها المستمرة، أهمية كبيرة في نفوس أهالي سقطرى حيث عملت بشكل كبير على تخفيف معاناتهم في مختلف الجوانب الحياتية والخدمية.