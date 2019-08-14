شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تتلقى أكثر من 28 ألف مكالمة خلال عيد الأضحى والان مع التفاصيل

تلقى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 28 ألفا و603 مكالمة منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى منتصف ليل يوم الثلاثاء، كما وقع 950 حادثا مروريا في الفترة ذاتها.

وقال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة العقيد تركي بن فارس في بيان صحافي وفقا لموقع 24، إن "أكثر الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث تتمثل في القيادة بسرعة زائدة، والانحراف المفاجئ، إضافة إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والإهمال بالانشغال عن القيادة بأمور أخرى، داعياً السائقين إلى الالتزام بخط السير والابتعاد عن الممارسات الخاطئة عند القيادة، وتوخي الحيطة والحذر لدى الاقتراب من التقاطعات، والتأكد من خلو الشارع من المشاة، خصوصاً في مناطق عبور المشاة والأحياء السكنية".

وناشد العقيد بن فارس الجمهور إلى الاتصال بالرقم 999 فقط في الحالات الطارئة، والاتصال بالرقم 901 في حالات الاستفسار عن مختلف الخدمات التي تقدمها شرطة دبي سواء كانت جنائية أو مرورية مثل استخراج شهادات بحث الحالة الجنائية ولمن يهمه الأمر وخلافه، موضحا أن المكالمات غير الطارئة التي يتلقاها الرقم 999 تتسبب في إهدار الوقت والجهد المخصصين للحالات الطارئة التي تكون بأمس الحاجة للمساعدة، وعليه فيرجى التواصل مع غرفة العمليات للطوارئ فقط.