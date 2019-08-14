الاعرجي: المتاجرة بالموتى سواء كانوا شهداء او قتلى فسوق سياسي

اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعلاجي، الاربعاء، ان المتاجرة بالموتى سواء كانوا شهداء او قتلى "فسوق سياسي". وقال الاعرجي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "بكل شيء يتاجرون لكن المتاجرة بالموتى سواء كانوا شهداء او قتلى غير معقول". واضاف انه "ليس جنونا سياسيا وانما فسوق سياسي".



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