هل كبح التبول أمر سيئ؟ وما هو المعدل الطبيعي لذلك؟

عدد مرات التبول

معظم الناس يتبولون بين 4 و 7 مرات خلال اليوم، لكن في الحقيقة لا يوجد أي رقم سحري.

يتأثر معدل التبول بعوامل مختلفة منها مدى الرطوبة، بما فيها أنواع السوائل التي نشربها.



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تلعب حساسية المثانة دوراً أيضاً.

هل من الممكن تدريب المثانة؟



طالما لا يوجد مشاكل في سلاسة البول، يمكن إعادة تدريب المثانة عن طريق تأخير التبول حتى تصبح الرغبة قوية.

هل كبح التبول أمر سيئ؟



عندما يتم الاحتفاظ بالبول لفترة طويلة، قد تنتفخ المثانة، مما يؤدي إلى مشاكل.

ماذا لو كان الذهاب إلى الحمام في منتصف الليل يدمر نومك؟



قم باستهلاك السوائل أكثر خلال اليوم، وحاول خفض شرب الماء مع اقتراب موعد النوم.



يتأثر لون البول بعدة عوامل، مثل الطعام والشراب. قد يكون لون البول بمثابة دليل مفيد لحالة الترطيب، فإذا كان أصفراً شفافًا، أنت في حالة جيدة.