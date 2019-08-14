عضو بمجلس الانبار يعلن سعي المحافظة لانشاء مطار مدني

أعلن عضو بمجلس الانبار، الاربعاء، أن الحكومة المحلية كثفت من وتيرة سعيها لأنشاء مطار مدني في المناطق الغربية بعد المماطلة في تحويل احد مطاراتها العسكرية الى مدني. وقال فرحان محمد الدليمي في حديث لـ الخليج 365 إن "حكومة الانبار المحلية خصصت مساحة كافية لإقامة مطار مدني وفق المواصفات العالمية في منطقة الـ 35 كيلو غربي الانبار"، مبينا أن "تخصيص مكان اخر لإقامة المطار جاء على خلفية المماطلة والتسويف من الحكومة المركزية بتحويل جزء من مطار الحبانية العسكرية الى مدني".



وتابع، أن "الحكومة المحلية سوف تعرض الموقع الجديد لاستثمار ضمن سعي تكثيف الجهود لأنشاء مطار مدني في الانبار"، موضحا أن "حكومة الانبار المحلية كانت قد اقرت في عام 2014 تخصيص مساحة كافة لإقامة مطار مدني في منطقة الـ 35 الا ان الوزارة عطلت المشروع لأسباب غير واضحة المعالم".

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