الخزعلي يغرد بشأن تصريحات بعض السياسيين حول الجثث في بابل

غرد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، بشأن تصريحات بعض السياسيين حول الجثث في محافظة بابل.

وقال الخزعلي في تغريدته التي تابعتها الخليج 365، ان "تصريحات بعض السياسين حول حادثة (جثث محافظة بابل) اثبتت وللأسف الشديد انه لا زال هناك جيل سياسي قسم منه لا زالت الدوافع الطائفية متجذرة في نفسه وانه لم يتعظ بعد من الدمار الذي سببه الخطاب الطائفي على ابناء (مكونه) وعلى العراق بشكل عام".

واضاف ان القسم الاخر "مراهقة سياسية وتعجل ومحاولة ركوب الموجة".

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وكان تحالف القوى العراقية وعدد من النواب قد اصدروا امس الاثنين، بيانات صحفية، بشأن العثور على "120 جثة"، مطالبين الحكومة بإصدار قرار بإعادة فتح هذه المقابر والسماح لذوي المغدورين للتعرف على جثث أبنائهم.

فيما اصدر نواب عن محافظة بابل، امس الثلاثاء، بيانا حول الانباء التي تحدثت عن العثور على جثث مجهولة في المحافظة، مؤكدين أن عدد الجثث المجهولة 31 جثة وليس كما نشر بأنها 120، مشيرين الى أن جميع تلك الجثث متراكمة منذ عام 2016.