تعرف على الحسبة المثالية لصرف دخلك الشهري

نشرت مجلة فوربس الامريكية المختصة بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم على الحسبة المثالية لصرف الدخل الشهري للفرد.

وبينت ان على الفرد ان "يخصص ما نسبة 30% من راتبه على السكن في حال كان مؤجرا وعلى نسبة 15% من راتبه على الطعام ونفس النسبة على الصحة".

وتابعت انه "يجب تخصيص نسبة 10% على التنقل ونفس النسبة على الاهتمام بعناية النفس من ملابس وعطور وغيرها وتخصيص نفس النسبة أيضا على سداد الديون والقروض".

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وأشارت الى انه "يجب تخصيص 5% على الخدمات ونغس النسبة على الترفيه".

ومجلة فوربس شركة نشر اعلامية أمريكية، وأبرز منشوراتها هي مجلة فوربس الشهرية التي تعد أكثر القوائم شهرة في العالم، وتعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

وأهم ما تقوم به توفير المعلومات المالية والاقتصادية وتقوم كل عام برصد وأحصاء أرصدة أغنياء العالم.