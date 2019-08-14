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اليوم.. المنتخب الوطني وجهاً لوجه امام البحرين في نهائي غرب آسيا

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2019-08-14 | 12:11

اليوم.. المنتخب الوطني وجهاً لوجه امام البحرين في نهائي غرب آسيا

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تتجه انظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، صوب ملعب كربلاء الدولي، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني امام نظيره البحريني في نهائي بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا.
ونجح اسود الرافدين في خطف صدارة المجموعة الاولى، بعدما حصد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، بينما نجح المنتخب البحريني من اعتلاء صدارة المجموعة الثانية بحصده 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

ومن المؤمل ان يشهد النهائي حفل اختتام البطولة بحضور وزير الشباب والرياضة احمد رياض ورئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود وممثلين عن الاتحاد الاسيوي والدولي بحضور جماهيري غفير.


وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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