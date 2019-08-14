اليوم.. المنتخب الوطني وجهاً لوجه امام البحرين في نهائي غرب آسيا

ونجح اسود الرافدين في خطف صدارة المجموعة الاولى، بعدما حصد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، بينما نجح المنتخب البحريني من اعتلاء صدارة المجموعة الثانية بحصده 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

ومن المؤمل ان يشهد النهائي حفل اختتام البطولة بحضور وزير الشباب والرياضة احمد رياض ورئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود وممثلين عن الاتحاد الاسيوي والدولي بحضور جماهيري غفير.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.