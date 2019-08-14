2019-08-14 | 12:11
المصدر:
656 مشاهدة
تتجه انظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، صوب ملعب كربلاء الدولي، لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني امام نظيره البحريني في نهائي بطولة "آسياسيل" لاتحاد غرب آسيا.
ومن المؤمل ان يشهد النهائي حفل اختتام البطولة بحضور وزير الشباب والرياضة احمد رياض ورئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود وممثلين عن الاتحاد الاسيوي والدولي بحضور جماهيري غفير.
وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. المنتخب الوطني وجهاً لوجه امام البحرين في نهائي غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.