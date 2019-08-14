صور جديدة لمعسكر صقر ببغداد بعد انفجار مخزن العتاد فيه

تنشر وكالة الخليج 365، صورا جديدة لمعسكر صقر في منطقة الدورة ببغداد بعد انفجار مخزن العتاد فيه اول امس الاثنين. وتظهر الصور ادناه الاضرار الكبيرة التي تعرض لها المعسكر جرءا انفجار المخزن. Advertisements



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