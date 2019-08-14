مقتل امرأة بهجوم مسلح داخل منزلها شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن امرأة قتلت بهجوم مسلح داخل منزلها شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين اقدموا اليوم، على قتل امرأة داخل منزلها ضمن منطقة سبع قصور شرقي بغداد، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".