انتقادات لمتظاهري هونج كونج لاعتدائهم على صحفي

وجهت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لمتظاهري هونج كونج، وذلك بعد تعرض مراسل صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية فو جوا هاو، للاحتجاز بشكل غير قانوني والاعتداء عليه بوحشية في المطار.

وقال موقع "تشاينا ديلي" الصيني، أن مراسل موقع "جلوبال تايمز" تعرض لهجوم من جانب المتظاهرين في مطار هونج كونج، أثناء أداء مهمته في تغطية الأحداث، وتم تقييده بزعم التقاط صور لهم.

وقال متظاهرون للمراسلين في المطار، إنهم فتشوا حقيبة ووجدوا قميصًا مع لافتة تقول "أحب شرطة هونج كونج"، لذا هاجموه، وأشارت "تشاينا ديلي" إلى أنه كانت هناك كدمات على جسد فو ورأسه ينزف.





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ووصل طاقم الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية له، لكنه كان فاقدًا للوعي فيما حاصره المتظاهرون نحو 20 دقيقة.

ولفتت صحيفة "تشاينا ديلي" إلى أن المتظاهرين حاولوا أيضًا منع طاقم الإسعاف من مساعدة المراسل الصحفي، فيما أبلغ مراسلو "جلوبال تايمز" شرطة هونج كونج لإنقاذه.وقال مراقبون إن الهجوم على الصحفيين أثناء تغطية الأحداث غير مقبول في أي مكان في العالم، وأشار شين يي بجامعة فودان الصينية لـ"جلوبال تايمز"، إن هذا السلوك لا يمكن تبريره، وتابع أن هذه الواقعة "تثبت أن المتظاهرين متطرفون يحاولون التعبير عن سلبيتهم بعنف، ويجب أن يدفعوا ثمن أفعالهم وفقًا لأحكام القانون".

انهالت المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بما فعله المتظاهرون في هونج كونج بالمراسل الصحفي، ووصفتهم بعضها بـ"الإرهابيين"، فيما أصبح اسم مراسل "جلوبال تايمز" حديث الساعة عبر منصات مثل "وي تشات" و"سينا ويبو".

وتشهد هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية منذ أسابيع احتجاجات باعثها مشروع قانون أثار حالة من الجدل، ورأى فيه معارضون انتقاصا من المزايا التي تتمتع بها المدينة إداريا.



وعلى الرغم من تعليق مشروع القانون؛ ظلت الاحتجاجات المدعومة من قوى خارجية مستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.