الاتحاد الأفريقي: عازمون على هزيمة "الشباب الإرهابية" بالصومال

قال ممثل الاتحاد الأفريقي في الصومال السفير فرانسيسكو ماديرا، الأربعاء، إن بعثة "أميصوم" عازمة على هزيمة حركة الشباب الإرهابية.

وأشار ماديرا في تصريحات صحفية بالعاصمة مقديشو، إلى أن الاتحاد الأفريقي عبر بعثته في الصومال، سيواصل التعاون مع الحكومة الفيدرالية لشن عمليات عسكرية مشتركة لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحركة الإرهابية.



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ولفت إلى أن قوات "أميصوم" تمكنت من تحرير منطقة أوديغلي في إقليم شبيلي السفلى جنوبي مقديشو، مؤكدا أن التعاون مع قوات الأمن الصومالية أدى إلى تحرير مدن وقرى كثيرة في الإقليم من قبضة الحركة الإرهابية.



وشدد الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي على أهمية تدريب وتجنيد قوات لتأمين الصومال، وذكر أن البلاد تحتاج إلى قوات مدربة قادرة على الاحتفاظ بالأراضي المحررة.



وأوضح ماديرا أن بعثة الاتحاد الأفريقي ستواصل الضغط من أجل تعزيز قوات الأمن الصومالية، في أعقاب النجاح الأخير للعمليات العسكرية المشتركة.



ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" الإرهابية، أوقعت 2078 قتيلا و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017 فقط، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

