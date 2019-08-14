بلايلي نجم الجزائر مطلوب في الدوري البلجيكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى نادي كلوب بروج البلجيكي للتعاقد مع النجم الجزائري يوسف بلايلي قبل غلق الميركاتو الصيفي أبوابه في بلجيكا يوم 2 سبتمبر المقبل.

وأكد موقع "فوتبول بريمير"، المختص في متابعة كرة القدم البلجيكية، الثلاثاء، أن بطل بلجيكا في 15 مناسبة تقدم بعرض رسمي لنادي العاصمة التونسية من أجل التعاقد مع مهاجمه الجزائري.

وكان بلايلي قد تألق في منافسات كأس أمم أفريقيا؛ حيث أدى دورا كبيرا في قيادة منتخب الجزائر للفوز بمسابقة كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ونجح اللاعب الأسبق لاتحاد العاصمة في تسجيل هدفين في بطولة أمم أفريقيا 2019، وتحديدا خلال المواجهتين أمام السنغال في الدور الأول وغينيا في ثمن النهائي.

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وسبق لبلايلي أن خاض تجربة احترافية غير موفقة مع نادي أنجيه الفرنسي لم تستمر أكثر من 6 أشهر، عاد في أعقابها لنادي الترجي التونسي.

وظهر اللاعب بشكل رائع في الموسم الماضي، حيث توج فيه بـ5 ألقاب، منها نسختان من دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، بالإضافة لكأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر.

وشهدت قيمته السوقية ارتفاعا ملحوظا في موقع "ترانسفير ماركت"، حيث وصلت لمبلغ 1.5 مليون يورو، بعد أن كانت تبلغ 700 ألف يورو في بداية الموسم الماضي.

وسبق للدوري البلجيكي أن شكل نقطة انطلاق عدة نجوم جزائرية على غرار عدلان قديورة ويوسف عطال ورامي بنسبعيني، الثلاثي المميز لـ"محاربي الصحراء".