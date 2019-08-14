الدنمارك تحتجز سويديا بعد أيام من انفجار بكوبنهاجن

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رويترزالأربعاء 2019/8/14 02:22 م بتوقيت أبوظبي
آثار انفجار أمام مركز للشرطة في كوبنهاجن
أعلنت الشرطة الدنماركية، الأربعاء، إلقاءها القبض على شاب سويدي (22 عاما)، وإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق آخر (23 عاما) للاشتباه في ضلوعهما في انفجار خارج مكتب وكالة الضرائب بكوبنهاجن الأسبوع الماضي.
وأصيب شخص بجراح طفيفة في الانفجار الذي حطم الأبواب الزجاجية والنوافذ وألحق أضرارا بواجهة معدنية عند المدخل الرئيسي للمبنى في هجوم وصفته الشرطة بأنه متعمد.
والسبت 10 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الشرطة الدنماركية أن انفجارا وقع خارج مركز شرطة محلي في كوبنهاجن في ثاني انفجار تشهده العاصمة خلال 4 أيام.
حينها، قالت الشرطة إنه لم يُصَب أحد في الانفجار الذي وقع أمام مركز شرطة متنقل في نوريبرو الواقعة خارج وسط المدينة مباشرة.
وأعلنت الدنمارك، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استدعاء سفيرها لدى إيران، عقب الكشف عن ضلوع طهران في التخطيط لهجمات إرهابية في كوبنهاجن.
وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين إن بلاده ستدفع نحو فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على إيران، عقب اكتشاف مخطط لهجمات إرهابية في بلادنا.
كانت الشرطة الدنماركية قد أعلنت أن جهاز الاستخبارات الإيراني مشتبه به في محاولة هجوم على معارض أحوازي في الدنمارك.
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