بايرن ميونيخ ينتظر نهاية مسلسل نيمار للتحرك نحو كوتينيو

ينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني ما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين مسؤولي برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن عودة المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للبلوجرانا هذا الصيف.

وتشير التقارير إلى رغبة النادي الكتالوني في عرض عدد من لاعبيه على سان جيرمان، لتفادي دفع مبالغ طائلة نظير استعادة نيمار، حيث يعد البرازيلي فيليبي كوتينيو أحد المرشحين بقوة للانضمام للفريق الباريسي ضمن الصفقة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن البايرن ينتظر النتيجة النهائية للمحادثات الدائرة بين الناديين، في ظل رغبته في ضم كوتينيو هو الآخر.

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ويسعى النادي الألماني للتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي على طريقة الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسباني، باستعارته لمدة موسم على الأقل، مع وضع بند خيار الشراء.

وحال فشل البارسا في إقناع سان جيرمان بضم كوتينيو ضمن صفقة نيمار، فإن البايرن سيتحرك نحو اللاعب، بعرض لاستعارته قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في ألمانيا يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن الاجتماع الأخير بين إدارتي البارسا وسان جيرمان لم يسفر عن أي اتفاق، بعدما عرض برشلونة مبادلة بعض لاعبيه مقابل ضم نيمار، دون دفع أي مقابل مالي، فيما تمسك سان جيرمان بالحصول على مبلغ مالي، إلى جانب الحصول على خدمات الثنائي فيليبي كوتينيو ونيلسون سيميدو.

يذكر أن بايرن ميونيخ يحاول تعزيز قوته الهجومية قبل نهاية الميركاتو، رغم تعاقده مع الكرواتي إيفان بيريسيتش، الثلاثاء، لكنه بحاجة لصفقة أخرى في خط الهجوم، لتعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.