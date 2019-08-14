مقتل 6 من عناصر طالبان في ولاية هلمند الأفغانية

قتل 6 من عناصر حركة طالبان، اليوم الأربعاء، بعد شنهم هجوما على قوات الأمن الأفغانية في ولاية هلمند جنوبي البلاد.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية الأفغانية: "قتل 6 من إرهابيي طالبان وجرح 3 آخرون في مواجهة مع الشرطة الأفغانية، فيما كان الإرهابيون يشنون هجوما على نقاط تفتيش لشرطة في منطقة شيملان بمقاطعة غرامسير بهلمند".

وأضاف البيان أن القوات استولت على أسلحة تعود للمهاجمين وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.

وتتفاوض حركة طالبان مع الولايات المتحدة الأميركية برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، من أجل التوصل لصفقة تنسحب بموجبها القوات الأميركية من أفغانستان، وتعلن فيها الحركة هدنة ووقفا لعملياتها المسلحة.

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وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

وتقول بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، إن شهر تموز/يوليو الماضي شهد مقتل أكثر من 1500 مدني في أعمال عنف، في حصيلة هي الأعلى منذ بداية العام الجاري، والأعلى لشهر واحد منذ أيار/مايو 2017.