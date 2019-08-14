الجيش الهندي يتزود بصواريخ جوية متطورة

تستعد القوات الجوية الهندية لاستلام جيل جديد من صواريخ Astra المتطورة المخصصة لتدمير الأهداف الجوية.

وقالت منظمة الدفاع والتطوير في الهند DRDO إنها انتهت من تطوير واختبار هذه الصواريخ، وإن أول صاروخ Astra من نوع (جو-جو) يصل مداه إلى أكثر من 100 كلم أكمل دورة الاختبار وبات جاهزا للإنتاج بأعداد كبيرة.

وبدأ الخبراء الهنود في العمل على تطوير هذا النوع من الصواريخ عام 1990 وجعلوها نسخا معدلة عن صواريخ Matra Super 530DP الفرنسية، وعام 2004 انضمت وزارة الدفاع في البلاد إلى مشروع تطوير هذه الصواريخ وبدأت بتمويله، وسنة 2014 نجح الخبراء هناك بإطلاق أول صاروخ Astra من طائرة "سو 30-إم كي"، وفي مارس العام الذي تلاه تمكنت هذه الصواريخ من إصابة أهداف جوية بنجاح.

يبلغ طول صاروخ Astra 3.8 م، وعياره 178 ملم، وإجمالي وزنه 154 كلغ، ووزن رأسه الحربي 15 كلغ، ويمكنه التعامل مع الأهداف الجوية على مسافات تصل إلى 110 كلم، وعلى ارتفاعات تصل إلى 15-20 كلم، أما سرعته فتصل إلى 4750 كلمساعة.